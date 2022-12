"Efeito do extremismo", diz Flávio Dino sobre prisão de terrorista bolsonarista que pretendia explodir bombas em Brasília

"Fotos mostram o terrível efeito do extremismo no Brasil", disse o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, nas redes sociais edit

247 - O senador eleito e futuro ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), usou as redes sociais para para parabenizar a polícia do do Distrito Federal pela prisão do terrorista bolsonarista George Silva, que pretendia explodir bombas Brasília no dia da posse do presidente diplomado, e para condenar o extremismo de ultra direita que se espalhou pelo país após Jair Bolsonaro (PL) chegar ao poder.

“Cumprimento a Polícia Civil do DF pela prisão e apreensões efetuadas nesta noite, com aparente ligação com o artefato explosivo desta manhã. Fotos mostram o terrível efeito do extremismo no Brasil. Que todos rezemos nesta noite por PAZ”, escreveu Dino no Twitter na noite de sábado (24).

Segundo as investigações, o empresário George Souza, de 54 anos, viajou a Brasília para participar das manifestações golpistas em frente ao QG do Exército pedindo que os militares impeçam a posse do presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 1 de janeiro.

No momento da prisão, a polícia encontrou um arsenal em poder do terrorista composto por ao menos duas espingardas de grosso calibre, um fuzil, revólveres, pistolas, centenas de munições, uniformes camuflados, além de seis emulsões explosivas.

