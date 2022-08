Efeito Moraes: Bolsonaro não discursará no 7 de setembro para evitar atrito com TSE

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) disse a apoiadores que não vai discursar no dia 7 de setembro, no ato do Rio de Janeiro, informou a coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo . O motivo seria evitar atrito com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que acaba de nomear um novo presidente: o ministro Alexandre Moraes.

Segundo a coluna, Bolsonaro “pretende esvaziar a manifestação de qualquer conotação de confronto com o Judiciário”. No ano passado, o ato de 7 de setembro bolsonarista reuniu milhares de pessoas em Brasília, em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), e foram feitas diversas declarações contra ministros da Corte. Na ocasião, Bolsonaro chamou Moraes de “canalha”.

“Por isso, Bolsonaro avisou que não pretende falar – assim, evitaria qualquer deslize no calor da hora, e também que alguma de suas manifestações fosse interpretada como golpista”, escreveu Bergamo.

Durante discurso de posse da presidência do TSE, na terça-feira, 16, Moraes elogiou o sistema eleitoral brasileiro e falou que iria tomar medidas duras contra fake news e discurso de ódio, afirmando que a liberdade de expressão não é absoluta. Muitos analistas entenderam o discurso como um aviso aos bolsonaristas.

