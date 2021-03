Élcio Franco, número dois do ministério da Saúde, é exonerado por Bolsonaro e Marcelo Queiroga

Julinho Bittencourt, Revista Fórum - O coronel Élcio Franco foi exonerado do cargo de secretário executivo do ministério da Saúde. A exoneração está publicada em decreto no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira.

Élcio Franco estava à frente de algumas das principais ações do ministério de combate à pandemia de Covid-19, como negociações por compra de vacinas.

Ele era o número dois do órgão desde quando o general Eduardo Pazuello assumiu interinamente, em junho do ano passado.

Ele era considerado pelos secretários estaduais de Saúde o porta-voz do órgão na crise de medicamentos que atinge praticamente todos os Estados do País.

