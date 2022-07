“Ele é um assediador, isso é claro entre os funcionários”, diz líder sindical dos bancários sobre Pedro Guimarães

Apoie o 247

247 - Em entrevista ao programa Giro das Onze, da TV 247, a presidente da Contraf-CUT (Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro), Juvandia Moreira Leite, comentou o escândalo Pedro Guimarães, que pediu demissão da presidência da Caixa Econômica Federal, após ser alvo de denúncias de assédio sexual por funcionárias.

“É típico do predador, do assediador em uma sociedade que tem o machismo como uma questão estrutural, culpar a vítima”, criticou a sindicalista se referindo à carta de demissão de Guimarães em que ele nega acusações, que estão sob investigação do Ministério Público Federal, e diz que sempre se empenhou no combate “a toda forma de assédio”.

“Repito: as acusações não são verdadeiras e não refletem a minha postura profissional e nem pessoal. Tenho a plena certeza de que estas acusações não se sustentarão ao passar por uma avaliação técnica e isenta”, escreveu Guimarães.

“Que ele é um assediador, isso é claro entre os funcionários e as pessoas que trabalharam diretamente com ele”, frisou Juvandia, reforçando que as investigações devem continuar.

“Essa apuração tem que continuar. Não é porque ele saiu que vai terminar. Ele tinha que ter sido demitido logo no começo, até porque tinha denúncias internas. Mas ele tinha todo um gabinete e uma estrutura colocada para viabilizar as condições para ter esse comportamento, tanto do assédio moral como do assédio sexual. Ele dizia que a gestão dele é feita para que as pessoas o temam. A gestão pelo medo”, enfatizou.

As acusações de assédio sexual na Caixa Econômica Federal também derrubaram neste sábado (2) Celso Leonardo Barbosa, vice-presidente de Negócios de Atacado, uma das 12 vice-presidências do banco.

