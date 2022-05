"Ele tem atravessado o samba", diz Mourão sobre Lula

“O Lula de vez em quando, de vez em quando não, ultimamente, ele só tem atravessado o samba", disse Hamilton Mourão sobre fala de Lula que criou polêmica com policiais edit

247 - O vice-presidente, Hamilton Mourão (Republicanos), criticou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela declaração feita em um ato realizado em Brasilândia, em São Paulo, no sábado (30), quando o petista afirmou que Jair Bolsonaro (PL) “gosta de armas e de policiais”, mas “não gosta de gente”. Para Mourão, Lula “tem atravessado o samba”.

“O Lula de vez em quando, de vez em quando não, ultimamente, ele só tem atravessado o samba. Então, o problema é dele, [ele tem que] medir as palavras”, disse Mourão nesta segunda-feira (2), de acordo com o Metrópoles.

“Ele não tem sentimento, ele não gosta de gente, ele gosta de policial. Ele não gosta de livro, ou estaria distribuindo nas escolas. Ele gosta de arma. Ele gosta de distribuir armas, de abrir escolas de tiro ao alvo. Ele gosta de facilitar o consumo de rifles e de pistolas. Quando na verdade o povo brasileiro não está precisando de armas, está precisando de paz. Está precisando de livro, de escola, de viver um clima de amor, de harmonia, de afeto”, disse Lula durante o evento realizado no sábado.

No dia seguinte após o evento, Lula pediu desculpas e reconheceu que ao criticar Bolsonaro acabou ofendendo os policiais. “Quando eu estava fazendo o discurso [sábado, 30/4], eu queria dizer que o Bolsonaro só gosta de milícia, ele não gosta de gente. E eu falei que ele só gosta de polícia, não gosta de gente. E eu quero aproveitar para pedir desculpas aos policiais deste país, porque muitas vezes comete erros, mas muitas vezes salva muita gente do povo trabalhador e nós temos que tratá-los como trabalhador nesse país. E eu resolvi pedir desculpas junto a vocês, porque neste país o habitual é as pessoas não pedirem desculpa”, disse o ex-presidente.

