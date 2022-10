Eleição de militantes do MNU significa o direito por construir justiça no Brasil

“Vocês ocupam o Parlamento num momento histórico do Brasil. Contam com o acúmulo do passado, construção no presente e farão, no coletivo, grande diferença no futuro”, Iêda Leal edit

Iêda Leal, coordenadora do MNU, especial para o 247 - O MNU agradece a entrega das candidatas e do candidato que se submeteram às eleições e venceram. Agora, a luta se processará no Congresso e nas Assembleias Estaduais.

Vocês representam a luta concreta do MNU, a batalha antirracista, antipatriarcal, antissexista, antimisoginia, contra o genocídio do povo negro, por reparação e políticas afirmativas, contra a intolerância religiosa. Serão responsáveis por conquistas necessárias, que articuladas por propostas parlamentares, seja de ação política direta ou de políticas públicas, representam, sobretudo, o direito por construir justiça, a garantia de direito e, principalmente, pelo bem-viver no Brasil e no planeta.

Continuem contando com a coordenação nacional, como também com a militância do MNU. Vocês ocupam o Parlamento num momento histórico do Brasil. Contam com o acúmulo do passado do movimento negro, as formulações do Movimento Negro Unificado, as articulações e construção no presente e farão, no coletivo, grande diferença tanto no futuro do MNU como do País e do Planeta.

É incontestável a relevância da eleição de candidatas e candidatos das fileiras do MNU para a condução das pautas históricas que, no entanto se mostram mais atuais do que nunca, fundamentais para o povo negro e para o conjunto da nação brasileira, principalmente no que diz respeito a ter os seus direitos assegurados e melhores condições de luta pelo bem-viver.

Estamos, com muito esforço, por nossa própria conta, ainda que longe de ser justa, elevando a representatividade da população negra no país: 56,2%, nos espaços de poder. "Negros e negras querem o poder para transformar a sociedade em uma verdadeira democracia participativa, antirracista.

Candidatas eleita e candidato eleito militantes do MNU

DANDARA TONANTZIN – DEPUTADA FEDERAL PT/MG

CAROL DARTORA – DEPUTADA FEDERAL PT/PR

TALIRIA PETRONE- DEPUTADA FEDERAL PSOL/RJ

JACK ROCHA – DEPUTADA FEDERAL PT/ES

ANDREIA DE JESUS- DEPUTADA ESTADUAL - PT/MG

DANI MONTEIRO – DEPUTADA ESTADUAL PSOL/RJ

LÍVIA DUARTTE – DEPUTADA ESTADUAL PSOL/PA

MATHEUS GOMES – DEPUTADO ESTADUAL PSOL/RS

NAJARA COSTA - CODEPUTADA ESTADUAL MOVIMENTO PRETAS PSOL/ SP

RENATA SOUZA – DEPUTADA ESTADUAL PSOL/RS

SIMONE NASCIMENTO – CODEPUTADA ESTADUAL PELA BANCADA FEMINISTA- PSOL/SP

VERÔNICA LIMA – DEPUTADA ESTADUAL PT/RJ

