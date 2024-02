Eleição do União Brasil vira guerra com ameaças de morte e pode acabar na delegacia

Desde a semana passada, Luciano Bivar articula uma ofensiva com o objetivo de se manter no comando da legenda edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Os ânimos se acirraram às vésperas da eleição para à presidência do União Brasil, marcada para esta quinta-feira, informa o jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo: “Em uma reunião com cerca de 20 deputados na Câmara hoje cedo, o líder Elmar Nascimento relatou a cerca de 20 deputados que Luciano Bivar havia perdido condições de se manter no comando da legenda. Motivo? Teria ameaçado de morte, segundo o relato de Elmar, familiares de Antonio Rueda, seu ex-aliado”.

“Deputados que participaram da reunião relataram sob condição de anonimato haver um áudio em que o presidente da legenda faz a ameaça a Rueda e familiares. Segundo os deputados, há a expectativa de que seja registrado um boletim de ocorrência sobre as ameaças. Desde a semana passada, Luciano Bivar articula uma ofensiva com o objetivo de se manter no comando da legenda. A troca deve ser oficializada na quinta-feira. Se confirmada, Rueda assumirá o controle do partido e ACM Neto será seu vice”, destaca Lauro.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: