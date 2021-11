Eleições 2022: MST deve lançar candidatos em ao menos 15 estados

Apoie o 247

Portal Fórum - O Movimento Sem Terra (MST) prevê lançamento de candidaturas a deputado estadual e federal em ao menos 15 estados além do Distrito Federal. Atualmente, na Câmara, há apenas três parlamentares reconhecidamente eleitos pelo movimento: Marcon (PT-RS), João Daniel (PT-SE) e Valmir Assunção (PT-BA).

Segundo o jornal “Valor Econômico”, o Partido dos Trabalhadores (PT), que caminha ao lado do movimento desde a sua fundação, será o principal abrigo dos candidatos. Porém, também há negociações avançadas com o PSB, PSOL e PCdoB. A iniciativa tem apoio do ex-presidente Lula.

Recentemente, o presidente do PSB, Carlos Siqueira, recebeu representantes do movimento na sede do partido, em Brasília. A reunião teve participação do deputado Marcelo Freixo (PSB-RJ), candidato da legenda ao governo do Rio de Janeiro.

A leitura feita pelos principais formuladores do MST é que é necessária uma contraofensiva no campo institucional para que a esquerda não perca espaço.

