Eleições de 2020 terão enxurrada de fake news sobre a pandemia, dizem especialistas

247 - Se depender das eleições municipais de 2020, o cenário político do Brasil não irá melhorar. Pesquisadores do tema ouvidos pela BBC Brasil dizem que a tendência é que os fenômenos rastreados em 2018 se repitam em 2020.

A reportagem da BBC Brasil destaca que “o impacto pode ser ainda maior nas eleições municipais deste ano: com a pandemia do novo coronavírus, a campanha eleitoral deve se tornar ainda mais virtual do que foi em 2018, com maior quantidade de dinheiro despejada nos meios eletrônicos.”

Sobre o projeto de lei que tematiza as fake news, Francisco Brito Cruz, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo (USP) e diretor do InternetLab, um centro de pesquisa em Direito e internet, diz: “essa versão atual (do projeto) mantém muitos dos problemas do texto original, apesar de ter largado mão da parte criminal, que era muito complicada (...)

Mas os dois principais problemas persistem (...) O primeiro é um 'super cadastro', onde você tem de dar o CPF e o número de telefone para ter conta em rede social. Isso inclusive vai ter impacto na inclusão digital, porque se a operadora suspender o chip (de telefone), a pessoa perde o acesso.”

O especialista ainda complementa: “o outro problema é o do Artigo 10º, que manteve a coleta massiva de dados (de mensagens) no WhatsApp (permitindo o rastreamento das mensagens por até três meses). É aquela linha de fazer a coleta antes mesmo de que exista qualquer suspeita sobre o conteúdo.”

