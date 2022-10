Eleitores que se decidiram na última hora reavaliam voto para presidente

Apoie o 247

247 - Eleitores que definiram o voto no primeiro turno na última hora ainda avaliam em quem votar na segunda etapa, mostram pesquisas qualitativas do Datafolha, realizadas na segunda (10) e na terça-feira (11).

De acordo com a Folha de S. Paulo, "os institutos de pesquisa mostraram que a maioria das pessoas definiu seu voto para presidente desta vez muito mais cedo do que em eleições anteriores, mas um número significativo de eleitores deixou a decisão para as últimas horas. Segundo pesquisa feita pelo Datafolha na semana passada, 7% dos eleitores definiram o voto para presidente somente no dia da votação, 3% decidiram na véspera e outros 4% só fizeram sua escolha na última semana antes da eleição".

Tais eleitores se mostram cansados diante das tensões políticas e trocas de farpas entre o ex-presidente Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Os principais e mais rasteiros ataques partem da campanha bolsonarista. "Está muito estressante. É um enfiando o dedo na cara do outro por causa de política. A gente fica com vergonha de falar o que pensa, porque o outro já vem com sete pedras na mão", declarou uma eleitora de 34 anos que votou em Bolsonaro em 2018, cogitou optar por Simone Tebet (MDB) no primeiro turno mas deu seu voto a Bolsonaro.

"Queria um nome novo, mas tive medo de tudo acabar nas mãos do outro", disse um eleitor de Lula, de 30 anos, que quase escolheu Ciro Gomes (PDT), mas resolveu permanecer com Lula para evitar a vitória de Bolsonaro.

