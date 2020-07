Heleno reafirma apoio à segunda nota de militares contra Gilmar Mendes

Chefe do GSI, que disse neste domingo (12) que não haveria uma segunda nota das Forças Armadas sobre o tema, torna a vir a público para reforçar apoio aos militares contra o ministro do STF. Militares estão tentando dissociar Bolsonaro do conflito edit

247 - O general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, voltou a se posicionar a favor das Forças Armadas e em repúdio ao ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes por críticas feitas pelo magistrado aos militares, que segundo ele, estariam se associando ao "genocídio" do governo de Jair Bolsonaro .

"Reafirmo meu apoio à Nota Oficial, emitida nesta segunda-feira (13 Jul) pelo Ministro Gen Ex Fernando Azevedo e pelos Comandantes das Forças Armadas, em resposta à injusta agressão sofrida pelo Exército Brasileiro, em entrevista do Ministro do STF Gilmar Mendes", postou Heleno no Twitter na tarde desta segunda-feira (13), sobre a nota assinada pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e pelos chefes das Forças Armadas.

No texto, Gilmar é chamado inusualmente de "senhor", sem referência ao seu cargo de ministro do STF. “Comentários dessa natureza, completamente afastados dos fatos, causam indignação. Trata-se de uma acusação grave, além de infundada, irresponsável e sobretudo leviana. O ataque gratuito a instituições de Estado não fortalece a Democracia”, diz a nota.

Além do posicionamento, a cúpula militar anunciou que está entrando com uma representação contra o ministro do STF na Procuradoria Geral da República (PGR).

A primeira nota havia sido publicada no sábado (11) pelo Ministério da Defesa. No domingo, Heleno disse que não haveria mais posição pública sobre o assunto. “O Ministério da Defesa já publicou uma nota a respeito, sem citar nomes. A nota é muito esclarecedora”, declarou à CNN.

A intensificação do conflito fez com que aumentasse a pressão de militares para a saída de Eduardo Pazuello do comando do Ministério da Saúde. Jair Bolsonaro não se posicionou sobre o embate entre militares e Gilmar Mendes até o momento.

