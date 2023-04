Eletrobrás cancela primeiro processo seletivo pós-privatização por questão ideológica sobre Lula e Lava Jato

Apoie o 247

ICL

Reuters - A Eletrobrás cancelou temporariamente seu primeiro processo seletivo pós-privatização para contratação de novos profissionais após rescindir o contrato com a empresa responsável pela seleção, a Taqe, que aplicou aos candidatos questionário sobre uma condenação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que foi posteriormente anulada pela Justiça.

Para a Associação dos Empregados da Eletrobrás (Aeel), uma questão relacionada à condenação de Lula, que citava entre as alternativas casos investigados pela operação Lava Jato, "deixou clara a tendência ideológica da empresa" Taqe, contratada para fazer o processo seletivo na Eletrobrás.

Após denúncia e manifestação de repúdio da Aeel, a Eletrobrás cancelou o processo do concurso.

"Tomamos conhecimento de que os testes envolviam questões inadequadas, o que contraria nossos valores e os princípios defendidos em nossos códigos e normativos, sendo uma conduta, portanto, inadmissível", disse a Eletrobrás em comunicado divulgado na quarta-feira.

Por decisão do Supremo Tribunal Federal, o foro curitibano foi posteriormente declarado incompetente para julgar casos do tríplex no Guarujá e do sítio de Atibaia.

"Esta pergunta deixa clara a tendência ideológica da empresa contratada e consideramos uma afronta direta às decisões emanadas pelo Supremo Tribunal Federal que inocentou o presidente das práticas de lawfare", disse o Aeel, em nota de repúdio.

O processo seletivo, aberto uma semana antes, oferecia 351 vagas em todo o país para áreas operacionais, de manutenção e operação. Era o primeiro a ser realizado pela companhia após sua privatização, em meio a esforços para "oxigenação" de seu quadro de pessoal e busca por mais diversidade.

"Manifestamos nossas sinceras desculpas a todos os profissionais que chegaram a se inscrever no processo seletivo", disse a Eletrobrás, acrescentando que a seleção será reaberta no futuro.

Não foi possível falar imediatamente com a Taqe, após tentativa de contato no canal disponível no site da empresa.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.