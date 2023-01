Eletrobras investiga quedas de torres de energia em meio a atos golpistas, diz Reuters

Apoie o 247

Reuters - A Eletrobras está investigando as razões para as quedas de duas torres de transmissão de energia elétrica de suas concessionárias Furnas e Eletronorte desde domingo, quando eclodiram atos golpistas pelo país e ameaças a refinarias da Petrobras, disseram duas fontes à Reuters.

"Tiveram atos de vandalismo em linhas (de transmissão)... mas não dá pra saber se é atentado ou tem relação (com atos golpistas)", afirmou uma das fontes.

As ocorrências à infraestrutura da Eletrobras envolveram linhas no Paraná e em Rondônia. No caso paranaense, foi derrubada uma torre do Bipolo 2, que transmite energia gerada pela hidrelétrica Itaipu para o Sistema Interligado Nacional.

O serviço de energia não foi comprometido, disse uma das fontes.

"A segurança do sistema está garantida... Não há risco de nada, absolutamente nada. O circuito de Furnas que caiu, outro bipolo assumiu."

Outra fonte disse que equipes estão sendo deslocadas para o local no Paraná para checar o ocorrido e se houve um uso de um trator na derrubada da torre.

