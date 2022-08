Eliane Cantanhêde vai ao supermercado e descobre o custo do golpe de estado de 2016

Apoie o 247

247 - A comentarista Eliane Cantanhêde, do jornal Folha de São Paulo, ficou surpresa ao ver o reflexo do golpe que ela apoiou contra a ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016, nas prateleiras do supermercado. Cantanhêde não acreditou no valor cobrado pelo quilo da mandioca: R$ 35.

“Gente!!! R$ 31,50 por um pote de mandioca cozida em água e sal?!?!? Daqui a pouco nem mandioca o pobre vai poder comer”, diz o tuíte.

Gente!!! R$ 31,50 por um pote de mandioca cozida em água e sal?!?!? Daqui a pouco nem mandioca o pobre vai poder comer. pic.twitter.com/q7dmR5ZXgx

Com inflação alta e brasileiros perdendo renda, retrato fiel do que é o governo Jair Bolsonaro (PL), supermercados nas periferias de São Paulo estão vendendo produtos que antes nem eram comercializados, como carcaça e pele de frango.

No Brasil de Bolsonaro, os cidadãos não conseguem nem mesmo consumir leite, vendido a R$ 8 ou R$ 10. Soro de leite e misturas condensadas têm sido usadas como substitutas.

