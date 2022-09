'Elizabeth será símbolo de uma era de transformações para seu país e o mundo', diz Celso Amorim

Apoie o 247

Denise Assis, 247 - O ex-chanceler Celso Amorim, que acompanhou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em visita ao Palácio de Bukingham e esteve em várias solenidades a que a rainha Elizabeth II compareceu, emitiu votos de condolências à família e ao império, uma Commonwealth de nações soberanas, pela perda da monarca.

A rainha, recolhida desde o verão no Castelo de Balmoral, na Escócia, para onde acorreram os seus familiares, faleceu nessa quinta-feira (8), em torno das 14h30 (horário de Brasília). Seu falecimento foi comunicado pela Casa Real.

“Meus mais sinceros sentimentos pela perda da Rainha Elizabeth II, que permanecerá como o grande símbolo de uma era de transformações para o seu país e para o mundo. A Rainha Elizabeth notavelmente assegurou um senso de preservação e permanência em meio a disputas partidárias e transformações de um império em uma Commonwealth de nações soberanas. Um símbolo de estabilidade em um momento de mudanças. Uma afirmação de força da democracia britânica”, escreveu Celso Amorim em carta à família real.

Elizabeth II, que assistiu e dialogou com os mandatos de 15 primeiros-ministros, de acordo com o comunicado de Bukingham, faleceu “em paz”. Pela manhã, a Casa Real fez divulgar um boletim, alertando que os médicos dela estavam preocupados com o seu estado de saúde e a puseram sob supervisão. À tarde, veio a notícia de sua morte.

Celso Amorim e a Rainha Elizabeth II (Photo: Ricardo Stuckert)





