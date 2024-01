Elogios a Lula ampliam lista de atritos entre Valdemar e Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O histórico de conflitos entre Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto ganhou um novo capítulo nesta semana. De acordo com reportagem do jornalista Luiz Felipe Azevedo, no jornal O Globo, “o antigo ocupante do Palácio do Planalto, ainda que sem mencionar nominalmente o presidente do PL, criticou o dirigente de sua sigla por ter afirmado, em entrevista, que seu principal antagonista político, Lula (PT), ‘é um camarada do povo, completamente diferente’ do próprio Bolsonaro”.

O jornalista ainda informa que, “em conversa com apoiadores em Angra dos Reis (RJ), onde passa alguns dias em sua casa de veraneio, Bolsonaro rebateu a fala de Valdemar. O ex-mandatário falou em ‘declarações absurdas’ que estariam implodindo o PL”.

continua após o anúncio

