Elogios de Barroso a Mendonça podem indicar 'estratégias futuras' contra Lula, diz Nassif

247 - O jornalista Luis Nassif, editor do GGN, usou as redes sociais para afirmar que os elogios feitos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso a André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro para uma vaga na Corte e que teve o nome aprovado pelo Senado nesta quarta-feira (1), faz parte de um” jogo de envolvimentos” que pode resultar em “estratégias futuras” contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais do próximo ano.

“Os elogios de Barroso ao novo Ministro do STF faz (sic) parte do jogo de envolvimentos. Como Barroso é exclusivamente ativista político, provavelmente conta com André Mendonça para as estratégias futuras contra Lula, nas próximas eleições”, escreveu Nassif no Twitter.

“A democracia tem lugar para liberais, conservadores e progressistas. O mesmo vale para o STF", disse Barroso na quinta-feira. Mendonça foi apontado por Jair Bolsonaro como o nome “terrivelmente evangélico” para ocupar uma vaga na Corte. Ainda segundo ele, “o importante é que além do conhecimento jurídico, o candidato seja uma pessoa do bem. Acho que é o caso do ministro André Mendonça".

Confira a postagem de Luis Nassif sobre o assunto.

