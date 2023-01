Elon Musk demitiu toda a equipe de moderação de conteúdo do Twitter Brasil

Apoie o 247

ICL

247 - O jornal estadunidense The Washington Post denunciou que o bilionário Elon Musk, que concluiu a aquisição do Twitter no final de outubro, demitiu toda a equipe da empresa no Brasil, exceto alguns vendedores. Não há equipe ativa de moderação de conteúdo.

A compra do Twitter por Musk colocou "lenha na fogueira que se transformou em tumulto em Brasília" no último domingo (8), quando os ataques terroristas de bolsonaristas ocorreram contra as sedes dos três poderes, escreve a revista Rolling Stone.

"Desde a derrota de Bolsonaro em outubro para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, as facções de direita do Brasil seguiram o manual de Donald Trump e alegaram infundadamente jogo sujo e fraude eleitoral. Essas reivindicações proliferaram em plataformas de mídia social como o Twitter", aponta a revista.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.