Em 2016, Bolsonaro discursava na Câmara contra inflação e endividamento (vídeo)

247 - Viraliza nas redes sociais um vídeo de 2016 em que o então deputado Jair Bolsonaro criticava a política econômica do governo Lula, que aumentou o poder de compra da população e expandiu o acesso ao crédito.

"Todo mundo podia pegar empréstimo à vontade, comprar carro pagando trocentas prestações. A âncora da nossa inflação está sendo retirada do poder aquisitivo do povo", disse Bolsonaro.

Após três anos de Jair Bolsonaro na Presidência, a população sofre com a volta da fome e aumentos sucessivos de preços. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de março teve alta de 1,62%. Essa é a maior variação da inflação para um mês de março desde 1994, quando o índice foi de 42,75%, no período que antecedeu a implementação do Plano Real.

No ano, o IPCA acumula alta de 3,20% e, nos últimos 12 meses, de 11,30%, acima dos 10,54% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em março de 2021, a variação mensal foi 0,93%.

Assista à fala de Jair Bolsonaro:

