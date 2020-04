Em 2016, Eduardo Bolsonaro sugeria cadeia para quem interfere na Polícia Federal

Ao pedir demissão, Moro revelou que Bolsonaro interfere politicamente na PF e internautas não demoraram para achar uma postagem de 2016 em que o filho do presidente critica a prática edit

Revista Fórum - Em meio a avalanche de memes e piadas relacionadas à demissão de Sérgio Moro do governo Bolsonaro, internautas foram rápidos também em resgatar uma fala antiga do filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, sobre interferência na Polícia Federal.

Em 2016, o deputado federal sugeriu cadeia para os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff por, segundo ele, tentarem “controlar” a Polícia Federal através do Ministério da Justiça.

A CADEIA É LOGO ALI. Lula, Dilma e PT tentarão controlar PF através de novo ministro da justiça. pic.twitter.com/Izrcxd0gl1 February 29, 2016

