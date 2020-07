Em 2017, Eduardo Bolsonaro pregou o fim da prisão domiciliar, que agora beneficia Queiroz

“Ladrão de galinha ir para a cadeia e ladrão amigo do rei para prisão domiciliar (leia-se mansão) é sinônimo de impunidade", escreveu o deputado federal Eduardo Bolsonaro edit

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro, em 2017, criticou no Twitter a prisão domiciliar e defendeu o fim do regime que agora beneficia o amigo da família Bolsonaro e o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, que teve o direito concedido pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de Noronha, nesta quinta-feira (9).

Em março, Jair Bolsonaro também defendeu que nenhum preso fosse libertado por conta da pandemia.

"Ladrão de galinha ir para a cadeia e ladrão amigo do rei para prisão domiciliar (leia-se mansão) é sinônimo de impunidade. Infelizmente juízes se utilizam de brechas nas leis para favorecer alguns. É preciso revogar o instituto da prisão domiciliar", escreveu Eduardo.

Ladrão de galinha ir para a cadeia e ladrão amigo do rei para prisão domiciliar (leia-se mansão) é sinônimo de impunidade. Infelizmente juízes se utilizam de brechas nas leis para favorecer alguns. É preciso revogar o instituto da prisão domiciliar. — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) December 18, 2017

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.