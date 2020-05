Em 2019, 99% de todo o desmatamento registrado no país foi ilegal diz estudo

Noventa e nove por cento de todo o desmatamento que aconteceu no Brasil não é regular: não tinha autorização ou estava em áreas que jamais poderiam ter sido desmatadas" afirma o coordenador-geral da MapBiomas, Tasso Azevedo edit

247 - Um estudo elaborado pela Mapbiomas, que reúne entidades ambientais, instituições de ensino e empresas, aponta que 99% de todo o desmatamento realizado no Brasil, ao longo do ano passado foi feito ilegalmente.

Ainda conforme a pesquisa, foram identificados 56 mil pontos de desmatamento no ano passado. “Noventa e nove por cento de todo o desmatamento que aconteceu no Brasil não é regular: não tinha autorização ou estava em áreas que jamais poderiam ter sido desmatadas. Em outras palavras, a gente poderia dizer que são ilegais” — disse Tasso Azevedo, coordenador-geral da MapBiomas, segundo reportagem do jornal O Globo.

O relatório apontou, ainda, que 11% do número total de alertas registrados em 2019 estava localizado em unidades e áreas de conservação e outros 6% em terras indígenas.

