Em 2022, 16 dos 27 governadores buscam reeleição e 7 estão indecisos

Ainda há nomes, como Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Wanderlei Barbosa, de Tocantins, que não definiram como será o futuro político edit

Metrópoles - Para as eleições do próximo ano, 16 dos 27 governadores em exercício devem disputar a reeleição ao cargo. Estão na lista chefes do Executivo do Distrito Federal, Minas Gerais e Rio Grande do Norte (veja abaixo).

Já no grupo dos oito governadores que estão no segundo mandato e, portanto, fora da disputa em 2022, sete ainda não definiram os sucessores para concorrer aos respectivos Executivos estaduais.

Além disso, nomes como Eduardo Leite (PSDB), do Rio Grande do Sul, e Wanderlei Barbosa (sem partido), interino no estado de Tocantins, que estão no primeiro mandato, não bateram o martelo sobre o futuro na política.

Abaixo, veja a definição dos governadores sobre 2022:

Governadores que não disputarão reeleição

Alagoas: Renan Filho (MDB)

Amapá: Waldez Goés (PDT)

Bahia: Rui Costa (PT)

Ceará: Camilo Santana (PT)

Maranhão: Flávio Dino (PSB)

Mato Grosso do Sul: Reinaldo Azambuja (PSDB)

Pernambuco: Paulo Câmara (PSB)

Piauí: Wellington Dias (PT)

Governadores que disputarão reeleição

Acre: Gladson Cameli (PP)

Amazonas: Wilson Lima (PSC)

Distrito Federal: Ibaneis Rocha (MDB)

Espírito Santo: Renato Casagrande (PSB)

Goiás: Ronaldo Caiado (DEM)

Mato Grosso: Mauro Mendes (DEM)

Minas Gerais: Romeu Zema (Novo)

Pará: Helder Barbalho (MDB)

Paraíba: João Azevêdo (Cidadania)

Paraná: Ratinho Júnior (PSD)

Rio de Janeiro: Cláudio Castro (PL)

Rio Grande do Norte: Fátima Bezerra (PT)

Rondônia: Coronel Marcos Rocha (PSL)

Roraima: Antonio Denarium (PP)

Santa Catarina: Carlos Moisés (sem partido)

Sergipe: Belivaldo Chagas (PSD)

Governadores que ainda não definiram o futuro político

Tocantins: Wanderlei Barbosa (sem partido)

Rio Grande do Sul: Eduardo Leite (PSDB)

Governadores que vão concorrer à Presidência

São Paulo: João Doria (PSDB)

