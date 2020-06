Em 87,5% das decisões individuais, presidente do STJ atendeu aos interesses de Bolsonaro

De plantão no STJ em julho, o presidente do tribunal, João Otávio de Noronha, poderá receber eventuais recursos no caso Fabrício Queiroz edit

247 - O presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, atendeu ao interesse do governo Jair Bosonaro em 87,5% de suas decisões individuais entre 1º de janeiro de 2019 e 29 de maio deste ano, de acordo com levantamento do Estado de S. Paulo.

Durante o recesso de julho, o presidente do STJ ficará de plantão no tribunal, ou seja, ele poderá receber eventuais recursos no caso Fabrício Queiroz, que está intimamente ligado à família Bolsonaro.

