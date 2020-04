Em acordo com governo Bolsonaro, senadores aceitam arrochar salários do funcionalismo público

Governo e membros do Senado articulam novo projeto para socorrer estados, substituindo o da Câmara. Acerto inclui congelar por dois anos salários dos servidores edit

247 - Governo e Senado articulam um novo projeto de lei para socorrer os estados e municípios durante a crise do coronavírus. O acordo anula projeto de lei aprovado na Câmara, congela salários de servidores por dois anos e suspende concursos públicos pelo mesmo período.

As negociações são encabeçadas pelo ministro Paulo Guedes (Economia) e pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

O acerto é uma revanche do governo contra a Câmara dos Deputados. A ideia do governo é engavetar o texto aprovado pelos deputados, que foi articulado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), depois de entendimentos com governadores, informam os jornalistas Iara Lemos, Julia Chaib e Thiago Resende, na Folha de S.Paulo.



Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.