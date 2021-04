Em almoço com empresários, Bolsonaro diz não estar preocupado com CPI da Covid e garante reformas este ano

247 - Em almoço virtual com empresários, nesta terça-feira, 20, Jair Bolsonaro disse que não estava preocupado com a CPI da Covid. Ele também prometeu cumprir com o “máximo empenho” o Plano Nacional de Imunizações contra a pandemia do novo coronavírus.

Participaram do encontro 37 empresários, entre eles o presidente da Federação de Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, o dono do Carrefour, Abílio Diniz, entre outros; também participaram do almoço 10 ministros de Bolsonaro, como Paulo Guedes (Economia).

Bolsonaro afirmou que a CPI da Covid é política. Também garantiu que trabalharia para a aprovação das reformas administrativas e tributárias, exigidas pelos empresários.

Reportagem do portal O Antagonista informou que Bolsonaro voltou a reclamar da ação dos governadores e disse que os problemas na economia são fruto das ações dos chefes de Poder Executivo nos estados. “A expectativa é que Bolsonaro volte a se reunir com empresários amanhã”, diz o portal de notícias.

