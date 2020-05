Em almoço com jornalistas agredidos, Bolsonaro diz: “não controlo multidão”

“Olha, atribuir aquela culpa, a culpa dessas agressões a mim, é uma sacanagem. Eu não vou comandar a multidão. A multidão é um negócio incontrolável”, justificou Bolsonaro durante o almoço com jornalistas agredidos durante ato no domingo edit

247 - Jair Bolsonaro convidou dois dos fotógrafos agredidos durante as manifestações que ele particpou no último domingo (3) para almoçar com ele nesta terça (5).

“Olha, atribuir aquela culpa, a culpa dessas agressões a mim, é uma sacanagem. Eu não vou comandar a multidão. A multidão é um negócio incontrolável”, justificou Bolsonaro durante o almoço, segundo o fotógrafo.

“Como que eu posso controlar a multidão? Alguém pode imaginar que eu vou autorizar alguém a agredir alguém?'”, completou.

Mais cedo, Bolsonaro voltou a atacar a imprensa questionando o jornal Folha de S. Paulo, sobre a manchete sobre a mudança promovida na Polícia Federal.

"Vai sair da superintendência para ser diretor-executivo da PF. Eu não to trocando ele, isso é uma patifaria, cala a boca não perguntei nada, jornal patife e mentirosa, cala a boca. Se eu tivesse ingerência para a PF ele não iria para lá", disse ele, após se reunir com apoiadores. "Canalha é elogio para a Folha de S.Paulo", afirmou aos berros.

Bolsonaro disse que queria ouvir os jornalistas sobre as agressões sofridas pelos profissionais de imprensa durante ato antidemocrático que pedia o fechamento do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal (STF) e a intervenção militar.

No ato, profissionais da Rede Globo, Estado de S.Paulo e Folha de S.Paulo foram agredidos e expulsos da carreata da morte que ocorreu em frente ao Planalto. Ao saber da agressão, Bolsonaro não repudiou o fato e ainda disse: "Pessoal da Globo vem aqui falar besteira. Essa TV foi longe demais".

Uma das vítimas de agressões, Dida Sampaio, do jornal O Estado de S. Paulo, não estava no Palácio do Planalto nesta terça, mas Orlando Brito se encontrou com Bolsonaro e um grupo de aproximadamente 10 pessoas para um almoço.

