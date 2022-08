Em artigo, Celso de Mello diz que discurso de Moraes foi advertência a "mentes autoritárias desprezíveis"

A posse de Moraes como presidente do TSE, segundo o ex-ministro do STF, frustrou os planos de um golpe bolsonarista edit

247 - Ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Celso de Mello afirmou que a cerimônia de posse de Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi uma "advertência" a Jair Bolsonaro (PL).

Apesar de não citar diretamente o chefe do Executivo, o ex-ministro dá a entender em artigo publicado nesta quarta-feira (17) no Estado de S. Paulo que o apoio irrestrito dos presentes na cerimônia ao atual processo eleitoral frustrou os eventuais planos de golpe de Bolsonaro. "Representou, para frustração de mentes autoritárias desprezíveis e também para profunda irritação de vocações ditatoriais repulsivas, a luminosa celebração do regime democrático, o reconhecimento social inequívoco da solidez de nosso sistema eleitoral, a reafirmação da inquestionável segurança e da plena indevassabilidade das urnas eletrônicas, a certeza do respeito incondicional aos resultados eleitorais e a consequente prevalência da soberania popular no processo de votação!".

Para Celso de Mello, Moraes "dirigiu severa advertência àqueles que, de modo vil e indigno, ousam cultivar o ódio, praticar a intolerância, disseminar a mentira, vilipendiar as instituições da República, vulnerar a honra alheia, perpetrar manobras fraudulentas, abominar a liberdade, incitar o menosprezo e a transgressão aos princípios que consagram a democracia constitucional e desrespeitar decisões legitimamente proferidas por uma Justiça Eleitoral modelar, célere, isenta, imparcial e independente".

