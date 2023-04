Em artigo, Lula celebra cem dias de governo: "o Brasil voltou"

Apoie o 247

247 - O presidente Lula (PT) publicou, neste domingo (9), um artigo no jornal Correio Braziliense, em que celebra os primeiros 100 dias de seu terceiro mandato como presidente da República, a serem completados nesta segunda-feira (10). Ele destaca que o período foi suficiente para reverter um cenário "estarrecedor" e trabalhar para devolver a dignidade e qualidade de vida ao povo brasileiro, especialmente às 33 milhões de vítimas da fome.

Lula destaca a volta do Bolsa Família, que ficou ainda mais forte, com valores adicionais para crianças e adolescentes, e a retomada da Faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida, destinada às famílias de baixa renda. Na área da saúde, o presidente ressalta a recriação do programa Mais Médicos, que já abriu 15 mil vagas para profissionais que atuarão nos municípios mais necessitados, além do Movimento Nacional pela Vacinação, que visa a reverter os danos causados pelo negacionismo.

O presidente também traz holofotes à reativação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que beneficia tanto os pequenos produtores rurais quanto quem mais precisa de comida na mesa. Além disso, ministérios importantes foram criados e trazidos de volta, como o da Igualdade Racial, das Mulheres, o MinC e o dos Povos Indígenas.

Lula ainda aponta o investimento em infraestrutura, com R$ 23 bilhões destinados para obras em 2023 e a retomada de 14 mil obras que estavam paralisadas pelo país. O presidente também enfrentou calamidades, dialogou com prefeitos, governadores, deputados, senadores e sociedade civil, promovendo a harmonia entre as instituições e a defesa intransigente da democracia e dos direitos humanos.

Para o presidente, governar é lidar com urgências ao mesmo tempo em que cria as bases para um futuro melhor. Lula encerra seu artigo afirmando que nos 1.360 dias que temos pela frente, seguirá priorizando o que é inadiável, começando pelo necessário, para fazer o possível e alcançar sonhos que hoje podem parecer impossíveis.

