Em ato na Paulista, Michelle prega mistura entre religião e política

247 – A provável sucessora de Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, defendeu, no ato da Paulista, que o Brasil misture religião e política – o que representaria um retrocesso à Idade Média, a uma situação anterior ao Iluminismo.

“Por algum tempo fomos negligentes ao ponto de falarmos que não se poderia misturar política religião. E o mal tomou”, disse Michelle ao discursar no ato em defesa de seu marido, neste domingo (25).

Os bolsonaristas agitam bandeiras do Brasil e de Israel no ato convocado pelo ex-ocupante do Palácio do Planalto para se defender das acusações de tentativa de golpe de Estado que a cada dia se agravam. O evento lotou a Paulista, segundo relatos.

