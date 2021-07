Em audiências com o Congresso, Barroso vai defender mudança do sistema de governo e condenar voto impresso

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luís Roberto Barroso, participará nesta segunda-feira (5) de duas audiências por videoconferência com o Congresso Nacional sobre o sistema de governo e o voto impresso.

Barroso é defensor do semipresidencialismo e tem alertado para riscos caso o Legislativo aprove a volta da contagem manual das cédulas de votação, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

A posição do presidente do TSE quanto ao voto impresso é antagônica à de Jair Bolsonaro. Para o presidente do TSE, a adoção do voto impresso representa o retorno das fraudes no processo eleitoral.

