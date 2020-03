Em áudio, Bolsonaro parabeniza apoiadores que foram às ruas, aumentando risco de propagação do coronavírus

Áudio obtido pelo The Intercept evidencia que, além de incentivar o golpismo, Jair Bolsonaro ignora as recomendações de especialistas em combate a epidemias para evitar a propagação do novo coronavírus, colocando a vida de seus apoiadores em risco edit

247 - Jair Bolsonaro enviou pelo WhatsApp uma mensagem de áudio em que parabeniza os apoiadores de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, que foram às ruas no último domingo (15) na manifestação que deve aumentar propagação do coronavírus na cidade, que já tem caso suspeito. A prefeitura havia pedido suspensão de eventos com aglomerações.

“Olá, amigos de Volta Redonda, aqui é o presidente Jair Bolsonaro. Quero parabenizar todos vocês, que de forma espontânea estão nas ruas, lutando por um Brasil melhor. É um movimento que sai da alma do povo e que visa mostrar para todo o Brasil que nós, do poder Executivo, do poder Legislativo e do poder Judiciário, devemos lealdade absoluta aos interesses do povo brasileiro. É um movimento que é não contra as instituições, é a favor do nosso Brasil. Então, [a]os amigos de Volta Redonda, meus parabéns a todos vocês. Está em nossa alma, né? Está em nossa garganta aquele grito de sempre, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”, diz Bolsonaro no áudio.

Confira a reportagem completa do The Intercept.