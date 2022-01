Em áudio, deputado diz ter encaminhado documentos para secretário que assinou nota contra vacinas

Apoie o 247

247 - O portal Metrópoles divulgou áudio em que o deputado federal Diego Garcia (Podemos - partido do ex-juiz parcial Sergio Moro) afirma ter encaminhado documentos para secretário que assinou nota contra vacinas e a favor do chamado “tratamento precoce” com hidroxicloroquina, comprovadamente ineficaz.

“Estamos na expectativa de que o secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde [Hélio Angotti] derrube a decisão que foi tomada pelo conselho [Conitec], e que autorize o tratamento [precoce] para Covid diante do trabalho excepcional de inúmeros médicos pelo brasil, que salvaram a vida de milhares de pessoas”, diz o deputado,

“Nós estamos trabalhando com vários médicos para entregar um documento pro secretário de Ciência e Tecnologia que traz todo esse trabalho”, conclui.

Em grupo antivacina, decisão do @minsaude de ignorar parecer contrário ao “kit-covid” já era esperada.



Em áudio, deputado disse que encaminharia documentos para Hélio Angotti, Secretário de Ciência Tecnologia e Inovações, para “derrubar” decisão do Conitec.



O Ministério da Saúde divulgou nesta sexta-feira, 21, uma nota técnica com uma lista de justificativas para vetar um parecer que rejeita o uso do chamado kit Covid. Em um trecho do documento, a pasta comandada por Marcelo Queiroga afirma que há efetividade e segurança no uso da substância no tratamento contra a Covid-19.

Em contrapartida, no mesmo trecho, a nota pontua que não existe efetividade e segurança no uso de vacinas contra a Covid-19. O Ministério da Saúde aponta que não há demonstração de efetividade da vacina "em estudos controlados e randomizados" nem de segurança "em estudos experimentais e observacionais adequados".

No entanto, dados do próprio Ministério da Saúde apontam que o número de mortes, casos e hospitalizações por Covid teve queda drástica após o início da campanha de vacinação no Brasil.

A manifestação antivacina foi feita em uma tabela dentro do documento assinado pelo secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Hélio Angotti, uma liderança da ala negacionista do governo.

