Em áudio vazado, primo de Caiado xinga secretário de Segurança de Goiás

247 - O secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, está enfrentando resistências internas e pode ser trocado ainda em julho. Nesta quinta-feira, circulou em grupos de WhatsApp de policiais militares um áudio em que o empresário Jorge Caiado, primo do governador Ronaldo Caiado, detona Rodney e chama o secretário para a briga.

A fúria de Jorge Caiado é porque ele diz ter sido grampeado por Rodney. O primo de Caiado diz que não aceita ser grampeado por telefone e desafia o secretário para um encontro. Não é segredo na Polícia Militar que Jorge tem grande influência na corporação. Apesar de não ter cargo oficial no governo, o primo de Caiado costuma indicar policiais para postos de comando e, inclusive, anda escoltado por agentes da PM.

Jorge confirmou que o áudio é verídico. Rodney afirmou que as acusações são mentirosa e vai processar o primo de Caiado. Os dois já foram convocados para prestar esclarecimentos na Assembleia Legislativa, na semana que vem. Deputados de oposição relatam que o caso é grave e querem saber mais sobre a acusação de que Rodney teria recebido R$ 1 milhão oriundo dos Bombeiros.

A crise com Jorge é mais um componente na já conturbada gestão de Rodney. O secretário está pressionado pelo não pagamento do novo salário de policiais promovidos ainda no ano passado, que continuam a receber salário antigo mesmo estando com patente nova.

