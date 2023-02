Em balanço do primeiro mês de governo, Lula promete crescimento econômico e pede paciência para que melhorias sejam realizadas

Apoie o 247

247 - O presidente Lula (PT) divulgou nesta quarta-feira (1º) no Twitter um balanço dos primeiros "30 dias de muito trabalho" do novo governo, e prometeu esforços implacáveis para melhorar a vida do povo brasileiro.

Na gravação, Lula disse que ainda há ministérios com cargos a serem ocupados e que "as coisas vão acontecer da forma mais extraordinária possível". Ele declarou estar otimista quanto à reconstrução do País, com melhoria da saúde e de salários para o povo.

Lula prometeu crescimento econômico apesar do desmonte promovido pelo útlimo governo e pediu paciência para que as melhorias sejam realizadas.

"É só esperar um pouco que vocês vão ver as coisas começarem a acontecer no nosso querido Brasil", disse. "Um pouco de paciência faz com que a gente vá colher as melhores maçãs, as melhores jabuticabas, as melhores laranjas e os melhores dias que vamos viver nese país", acrescentou.

O presidente prometeu ainda mais um balanço em um mês.

