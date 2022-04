Guerra na direita: ACM Neto ameaça deixar União Brasil se candidatura de Moro for imposta

Apoie o 247

247 - O ex-prefeito de Salvador e atual pré-candidato a governador da Bahia, ACM Neto, ameaçou deixar o seu partido, o União Brasil, segundo o jornal A Tarde. O partido vive uma crise interna, pois o presidente da legenda, Luciano Bivar, quer impor a candidatura do ex-juiz parcial Sergio Moro, que saiu do Podemos e se filiou recentemente ao partido.

O União Brasil é uma junção entre o DEM, de ACM, e o PSL, de Bivar. Segundo o A Tarde, alguns integrantes do partido estariam dispostos a vetar a candidatura de Neto ao Palácio de Ondina.

ACM Neto não quer entrar em conflito com o governo Jair Bolsonaro (PL) pelo apoio a Moro, desafeto do chefe de Estado. O alinhamento político do ex-prefeito de Salvador já havia causado problema na época do DEM, quando o ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia decidiu sair do partido.

Segundo A Tarde, a direção nacional interviria no diretório estadual da Bahia, impedindo a candidatura de ACM Neto, e deixando-o sem legenda.

O PSDB baiano emitiu uma carta convidando ACM a se filiar ao tucanato. O problema é que, pela legislação eleitoral, o candidato que pretende concorrer nas eleições tem até a meia noite desta sexta-feira para se filiar a um partido.

“Não será surpresa se no amanhecer de sábado, dia 02 de abril, ACM Neto já esteja filiado ao PSDB. A TARDE tentará contato com ACM Neto, Adolfo Viana e com o presidente nacional do UB, deputado Luciano Bivar, para atualizar a matéria”, diz a reportagem.

