Em busca de base política de direita, Bolsonaro se reunirá com Silvio Santos e Paulo Skaf em São Paulo

O ocupante do Palácio do Planalto, com 55% de rejeição, tenta formar alianças com figuras da direita em São Paulo

247 - Jair Bolsonaro se reunirá com Silvio Santos em São Paulo nesta quarta-feira (15/1), um ano após a visita que fez ao dono do SBT, em dezembro de 2020, já na pandemia de Covid-19, informa o jornalista Guilherme Amado no Metrópoles.

Bolsonaro sairá do encontro com o apresentador de TV para reunir-se com Paulo Skaf na Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp). Nesse encontro, o titular do Executivo estará com uma comitiva de 16 ministros.

De lá, todos seguirão para um evento no Clube Monte Líbano, fechado para convidados.

