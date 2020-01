Em busca de maior poder, Maia apadrinha deputados novatos

O presidente da Câmara ds Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), em busca de consolidação de seu poder, facilita o protagonismo de deputados novatos como seus afilhados políticos. Membro de um partido de direita, Maia se destaca no cenário como líder do grupo designado "centrão" e cria pontes até com setores de esquerda edit

247 - Deputados recém-chegados ao parlamento após as eleições de 2018 obtiveram presidências e relatorias de comissões do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, que manobra bem com suas prerrogativas à frente da casa legislativa.

Reportagem das jornalistas Angela Boldrini e Danielle Brant na Folha de S.Paulo, indicam que no primeiro ano de uma legislatura marcada por renovação recorde de eleitos, um grupo de novatos apadrinhado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), conseguiu protagonismo em projetos prioritários.

Maia exerce pela terceira vez o mandato de presidente da Câmara. Ele colocou debaixo da asa alguns deputados recém-chegados, distribuindo relatorias de projetos da pauta econômica, social e ambiental.

Um dos afilhados de Maia é o amazonense Marcelo Ramos (PL-AM), que recebeu a tarefa de presidir duas das principais comissões especiais instaladas: a da reforma da Previdência, no primeiro semestre, e, em dezembro, a que vai discutir a antecipação do trânsito em julgado (quando acabam as possibilidades de recurso) para a segunda instância.

Ramos já passou pela esquerda, como ativista da União da Juventude Socialista e vereador do PCdoB em Manaus. Hoje é uma das estrelas em ascensão da centro-direita comandada por Maia.

Alguns parlamentares novatos procuraram ocupar espaços deixados pelo governo nas áreas social e ambiental. Um deles, o paulista Rodrigo Agostinho (PSB-SP), ficou bastante próximo de Maia por defender pautas ligadas à sustentabilidade, aponta a reportagem.

Agostinho preside a Comissão de Meio Ambiente da Casa. No colegiado, foram mais de 50 reuniões, 80 audiências públicas, 280 horas de debates e 46 projetos aprovados.

Outros que se notabilizaram como apadrinhados por Maia são Kim Kataguiri (DEM-SP), figura emergente da direita, e João Campos (PSB-PE), filho do candidato à Presidência Eduardo Campos, morto em um acidente aéreo durante a campanha eleitoral de 2014.

Outros deputados que Maia tem em mira promover são Tábata Amaral (PDT) e Felipe Rigoni (PSB).