Em campanha pela reeleição, Bolsonaro fala em recriar três ministérios

247 - Jair Bolsonaro, que durante a campanha de 2018 afirmou que se fosse eleito reduziria para 15 o número de ministérios, disse nesta segunda-feira (6) que poderá recriar três ministérios caso seja reeleito no pleito de outubro. Atualmente, o governo tem 23 Ministérios e o último - das Comunicações - foi criado pelo atual ocupante do Palácio do Planalto em 2020.

“Esse ministério (da Segurança Pública) foi estudado. Pela extensão do Brasil, eu acho que é positivo o reestabelecimento. Não só o desse, como alguns outros ministérios que não haja dúvida, como Indústria e Comércio, por exemplo. Até a questão da Pesca pode ser estudada”, disse Bolsonaro em entrevista ao canal AgroMais. de acordo com o jornal O Globo.

“Então, nós pretendemos é, em havendo uma reeleição, dividir melhor os ministérios, criar no máximo mais três, para que possamos melhor administrar o nosso país. Pela extensão do Brasil se justifica fazer isso daí”, completou.

A recriação do Ministério da Indústria e Comércio visa atender a um pedido do centrão, principal base de apoio do governo no Congresso. Já a volta do Ministério da Segurança Pública é um pleito da bancada da segurança pública, que também integra a base aliada governista.

