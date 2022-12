Em carta a Lula, Xi Jinping destaca 'parceria estratégica global' e relação de longo prazo entre Brasil e China

A China é o maior parceiro comercial do Brasil e foi hostilizada pelo governo de Jair Bolsonaro edit

247 - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira (8) ter recebido uma carta do presidente da China, Xi Jinping, líder do maior parceiro comercial do Brasil.

"Hoje recebi com satisfação carta do presidente Xi Jinping, reforçando os cumprimentos pelo resultado eleitoral, a amizade e parceria estratégica global entre nossos países e a visão de longo prazo das relações entre Brasil e China", disse Lula sobre a mensagem do presidente Xi.

O embaixador Fernando Luis Lemos Igreja afirmou, nesta quarta-feira (7), que 12 chefes de Estado já confirmaram presença na posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que ocorrerá no dia 1º de janeiro.

