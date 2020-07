Em carta a Mourão, funcionários do Ibama falam de 'caos ambiental'

Um documento lançado por funcionários do Ibama, que já conta com mais de 600 assinaturas, foi enviado ao vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, alertando para o caos na área ambiental edit

247 - Servidores do IBAMA, em Manifestação Técnica ao Presidente do Conselho Nacional da Amazônia, General Hamilton Mourão, e demais Poderes da União apresentam preocupação com o aumento do desmatamento e queimadas na Amazônia, com o desmonte da política e estruturas de proteção ambiental e cobram providências dos responsáveis.

Os servidores reiteram o conteúdo da carta do ano passado, onde destacaram medidas que deveriam ser tomadas de maneira urgente para conter o avanço do desmatamento e das queimadas na Amazônia. Nenhuma das medidas sugeridas foram adotadas.

Até agora o documento conta com mais de 600 assinaturas de Servidores Especialistas em Meio Ambiente, informa o site Ascema Nacional.



