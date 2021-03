Em carta, deputados advertem Bolsonaro sobre possível e crime de responsabilidade

Deputados de 10 partidos enviaram carta a Bolsonaro na qual pediram que o governo informe as medidas que serão adotadas para cumprir as regras fiscais neste ano sem cometer crime de responsabilidade – que pode ser punido com impeachment edit

247 - A pressão contra Jair Bolsonaro, diante do colapso da saúde em meio à pandemoa do Covid-19, continua a crescer. Deputados federais de 10 partidos enviaram carta a Bolsonaro na qual pediram que o governo informe as medidas que serão adotadas para cumprir as regras fiscais neste ano sem cometer crime de responsabilidade – que pode ser punido com impeachment.

Assinaram a carta parlamentares filiados ao Novo, DEM, PSD, PSB, PSL, PSDB, PV, Avante, PDT E PT.

Na carta, os deputados afirmam que uma base governista concordou com as condições precárias do Orçamento e que isso exige medidas do governo federal para cumprir o teto de gastos e a meta de fiscal, sem que se recorra às chamadas pedaladas fiscais.

"Nós queremos saber de onde o governo vai retirar recursos para resolver a questão. O país está em crise. Não podemos deixar de atender áreas prioritárias, como a saúde. Aprovar um Orçamento fictício, que não condiz com o cenário atual, é irresponsabilidade", disse o líder da bancada do Novo na Câmara, deputado Vinicius Poit (SP), de acordo com reportagem do jornal O Globo.

O Congresso Nacional aprovou Orçamento de 2021, que segue para sanção de Bolsonaro. O texto estabelece que o déficit primário nas contas públicas poderá chegar a R$ 247,1 bilhões.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.