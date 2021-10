Em carta, Jefferson chama Renan Calheiros e Davi Alcolumbre de "príncipes das trevas"

No texto, Roberto Jefferson insinua a existência de um acordo entre Ciro Nogueira e Renan Calheiros em torno da nomeação do próximo ministro do STF edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O presidente do PTB, Roberto Jefferson, escreveu uma carta com ataques ao senador e relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL), e ao ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI). De acordo com o jornal O Globo, o documento, intitulado “reflexões de um preso político” foi divulgado por integrantes do partido. Na carta, Jefferson chama Ciro e Renan de “anjos decaídos” e “príncipes das trevas”

No texto, escrito em um hospital no Rio de Janeiro, onde o ex-deputado — que foi preso por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos — se recupera de um cateterismo, Jefferson insinua a existência de um acordo entre Ciro Nogueira e Renan Calheiros em torno da nomeação do próximo ministro do STF. Atualmente, André Mendonça, que foi indicado para uma vaga na Corte por Jair Bolsonaro, vem tendo a sua sabatina barrada pelo senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente da Comissão de Constituição e Justiça.

Na carta, Jefferson chama Ciro Nogueira e Renan Calheiros de “anjos decaídos” e “príncipes das trevas”. Renan também foi taxado de “sinistro” e “senador de Satanás”. O ex-parlamentar faz coro ao pastor bolsonarista Silas Malafaia que vem cobrando que o governo pressione o Senado para realizar a sabatina de Mendonça, considerado “terrivelmente evangélico”. “Será que trataram da nomeação para ministro do STF de André Mendonça? Ou será que discutiram um acordo, ministro e sinistro relator da CPI da Covid?”, perguntou.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE