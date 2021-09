Em carta, subprocuradores pedem responsabilização de quem atacar a democracia

Documento assinado por 28 subprocuradores-gerais da República também qualifica como "esdrúxula” a proposta de fechar o STF feita por bolsonaristas no dia 7 de setembro edit

247 - Os subprocuradores-gerais da República divulgaram uma carta, nesta quinta-feira (9), defendendo a responsabilização de quem cometer ataques ao Estado Democrático de Direito. De acordo com o jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, o documento também qualifica como "esdrúxula” a proposta de fechar o Supremo Tribunal Federal (STF), defendida por Jair Bolsonaro e seus seguidores nas manifestações com teor golpista de 7 de setembro.

Sem citar nomes, os 28 signatários da carta destacam que os atos bolsonaristas desta semana foram “tristes demonstrações de desapreço aos valores fundamentais da democracia, que desonraram o sentimento patriótico de um inteiro país”.

“Testemunhamos uma inédita – desde o despojamento da ditadura pela Constituição de 1988 – marcha rumo ao obscurantismo, sombreada pela pregação da polarização e da intolerância, desviando as atenções dos graves problemas que afligem o cotidiano – crise hídrica, desemprego, calamidade sanitária, inflação, acentuada degradação ambiental e outros problemas”, completa o texto.

