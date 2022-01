Em 'casamento de fachada', Bolsonaro e Mourão tiveram só duas conversas privadas em 2021

Apoie o 247

Sputnik Brasil - Relação entre presidente e vice já anda estremecida há um tempo, no entanto, Bolsonaro ainda "deixa no ar" quem será seu aliado na corrida presidencial do ano que vem, e já até citou Mourão como possível opção.

De acordo com o blog de Lauro Jardim em O Globo, Bolsonaro e Mourão estiveram juntos em conversas privadas no gabinete presidencial ao longo de todo o ano de 2021 apenas por duas vezes. Outros encontros ocorreram na presença de ministros, nas reuniões ministeriais.

Há tempos a relação entre os dois está estremecida. De um lado, o presidente acha que vice "fala demais", do outro, Mourão, ao se sentir deslocado dos eventos públicos, acaba dando declarações à imprensa sem compartilhar antes a pauta com o mandatário.

Entretanto, essa relação fica entre "tapas e beijos". No final de novembro, em conversas nos bastidores, Bolsonaro teria dito a Mourão que era hora de "preparar o paraquedas", uma vez que não conta com o vice para seu projeto de reeleição, conforme noticiado.

Já em meados de dezembro, ao responder à pergunta de um apoiador sobre com quem concorreria à presidência, o mandatário respondeu "pode até ser Mourão".

De acordo com a mídia, mesmo que o general não seja a escolha do presidente, Bolsonaro tem sido aconselhado por seus aliados políticos, entre eles, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, a escolher novamente um militar para disputa eleitoral do ano que vem.

Sendo assim, o chefe do Executivo teria como certo uma fatia de votos entre Exército, Marinha, Aeronáutica, policiais federais e militares.

