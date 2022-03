Em cerimônia fechada, Eduardo Bolsonaro e Bia Kicis se filiam ao PL

Apoie o 247

ICL

247 - Em cerimônia fechada, o PL fez neste sábado (19), em Brasília, a filiação de novos deputados, entre os quais Eduardo Bolsonaro (SP) e Bia Kicis (DF). O evento contou com a participação de Jair Bolsonaro.

Eleitos pelo PSL em 2018, ambos deixaram o União Brasil, sigla que uniu o PSL e o DEM. A legenda oficializa a pré-candidatura de Bolsonaro ao Palácio do Planalto no próximo domingo, 27.

“Esse é um novo movimento que está surgindo no DF. Muitas pessoas ligadas a outros partidos abandonaram para vir para o PL porque querem apoiar a pauta conservadora e o presidente Jair Bolsonaro. Estaremos todos juntos no lançamento da pré-campanha dele”, disse Bia Kicis, que durante a campanha de 2018 criticava o chamado Centrão, grupo de partidos cujo PL integra.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Nós não temos um partido ideal, nós não temos um partido conservador, nós tentamos muito criar o Aliança pelo Brasil. O nosso sistema assegura muito a capacidade de escolha de partido. Hoje em dia todo mundo de um partido que seja um direito justo, um partido forte. Não existe partido perfeito", disse a parlamentar, na saída da cerimônia.

Segundo a deputada, com os últimos mutirões de candidatura ao PL o partido já teria a maior bancada no Congresso, com mais de 60 parlamentares. “O União, que começou grande, acho que já perdeu mais de 20 e o PL deve chegar a 68.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A filiação ao PL acontece em meio a janela partidária, que começou em 3 de março e vai até 1º de abril. É o período em que parlamentares podem trocar de partido sem a perda do mandato.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE