Em choque com o centrão, Paulo Guedes admite que pode sair do governo

Em divergência aberta com o centrão sobre o Orçamento e desgastado pelo fracasso de sua política econômica, Paulo Guedes admite que pode sair do Ministério da Economia

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem se queixado a interlocutores e admite que pode sair do Ministério da Economia.

Guedes entrou em rota de colisão com o centrão em torno do Orçamento e chegou a dizer que se for impedido de fazer o que considera necessário, pode entregar o cargo, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

Mas esses mesmos interlocutores dizem que não veem sinais de que Guedes deixe o governo por vontade própria.

