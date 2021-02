Em defesa de Daniel Silveira, Roberto Jefferson vai à OEA contra STF

Roberto Jefferson acusa os ministros do STF de violação do Estado de Direito. "Liberdade de expressão é direito fundamental. Deus, Pátria, Família, Vida e Liberdade", publicou no Twitter edit

247 - O presidente do PTB, o ex-deputado Roberto Jefferson, afirmou que o partido ingressará, na segunda-feira, 22, com representação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA) contra todos os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ele acusa os ministros de violação do Estado de Direito. "Liberdade de expressão é direito fundamental. Deus, Pátria, Família, Vida e LIBERDADE", publicou o ex-parlamentar em uma postagem no Twitter no fim da tarde deste sábado, 20.

É uma reação de Jefferson à ordem de prisão do deputado federal Daniel Silveira (PSL), que foi preso com base na Lei de Segurança Nacional por publicar vídeo ameaçando os ministros do Supremo.

Segundo Jefferson, Silveira é deputado e, portanto, "tem inviolabilidade por suas palavras e votos".

