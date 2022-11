Em defesa do voto popular, Frente Povo Sem Medo chama atos nas periferias do país

Manifestações ocorrerão neste domingo em 16 municípios e pedirão o fim do golpismo no país; Confira a agenda edit

Brasil de Fato - A Frente Nacional de Mobilização Povo Sem Medo convocou para este domingo (6) "manifestações pacíficas" em dezesseis municípios, em defesa da soberania do voto popular e contra as investidas golpistas promovidas por bolsonaristas que seguem insatisfeitos com a derrota de Jair Bolsonaro (PL) para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 30 de outubro.

"Serão dezenas de atos descentralizados com o objetivo de fazer ecoar as vozes e a força do povo periférico, que derrotará as investidas golpistas. O resultado das eleições reflete a escolha da maioria dos brasileiros e deve ser respeitado", afirma a frente.

Desde a última segunda-feira (31), bolsonaristas passaram a ocupar rodovias e praças pelo país, pedindo intervenção militar e anulação da eleição. As pautas, inconstitucionais, foram alvo de ação do ministro Alexandre de Moraes, do Superior Tribunal Eleitoral (TSE), que ordenou que as manifestações fossem dispersadas.

No entanto, a medida foi desobedecida pelo comando da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que enfrenta uma crise interna, com a insubordinação de suas principais lideranças.

Somente na quarta-feira (2) os atos começaram a ser dispersados. Segundo a PRF, na noite da última sexta-feira (4), havia somente 15 pontos de concentração em cinco estados.

Confira os locais e horários das manifestações da Frente Povo Sem Medo:

São Paulo

Zona Norte

Coreto de Taipas, às 10h (Av. Raimundo Pereira De Magalhães, altura do 12495)

Zona Sul

Praça dos trabalhadores - Grajaú, às 10h

Zona Leste

Ragueb Chohfi, 5108 (São Matheus) 9h30

Ocupação Elza Soares (Cidade Tiradentes) 9h30

ABC

Santo André

Praça da Rua Alambra - 10h

Ocupação Lelia Gonzalez (Utinga) 15h

São Bernardo

Av. Luiz Pequini, 20 (Santa Terezinha) - às 10h

São Carlos

Cozinha Solidária de São Carlos (bairro Antenor Garcia), 10h

Guarulhos

Terminal São João, 14h

Minas Gerais

Diamantina

Ocupação Vitória (concentração na Cozinha Solidária), bairro Cazuza, 16h

Montes Claros

Cozinha Solidária, bairro Itatiaia, às 16h

Uberlândia

Ocupação Fidel Castro

(concentração Cozinha solidária), 16h

Frutal (05/11 às 16:30)

Concentração em frente a prefeitura

Contagem (sábado às 11h)

Cozinha Solidária do Ipê Amarelo

Ouro preto

Ocupação novo taquaral, bairro saramenha, às 16h

Ceará

Residencial José Euclides, Rua C, quadra 10A (Jangurussu) - 17h

Rio de Janeiro

Niterói - Largo da Batalha - 11h

Pernambuco

R. Euríco Vitrúvio, 346 - Pina, Recife - PE, N 360 - 14h

Sergipe

Av Alexandre Alcino s/n - final de linha do bairro Santa Maria - 16h

Av Euclides Figueiredo s/n - ao lado do condomínio Jaime Norberto

DF

Concentração: 17h, atrás da UPA da Ceilândia Norte (CAMPO DE FUTEBOL)

