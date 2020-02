Em denúncia à ONU, defesa de Lula diz que Moro atuou com pretensões de ser presidente em 2018

Revista Fórum - O processo movido pela defesa do ex-presidente Lula contra o Estado Brasileiro na Organização das Nações Unidas (ONU) por conta da perseguição política travada contra ele cita as pretensões eleitorais do ex-juiz federal e atual ministro da Justiça, Sergio Moro.

A queixa, aberta em 2016, teve detalhes divulgados neste sábado (1) em reportagem do jornalista Jamil Chade, colunista do UOL. Chade teve acesso ao documento impetrado na ONU pelos advogados do ex-presidente no Comitê de Direitos Humanos da ONU.

Leia mais na Fórum.